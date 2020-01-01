Представляем вам беспроводной комплект видеонаблюдения, состоящий из 4-х уличных беспроводных IP камер, с разрешением 2 MP (1080P) и беспроводного видеорегистратора на 4 камеры. Данные камеры можно использовать как в помещении, так и на улице, так как камеры защищены от пыли, влаги и холодов. Камеры оснащены технологией беспроводной передачи данных Wi-Fi. Данная технология упрощает и удешевляет монтаж. Также это прекрасная возможность избавиться от лишних проводов, которые часто выходят из строя из-за плохой погоды или по причинам износа.

Камеры оснащены матрицей 2.0 Мп и ведут съёмку с высоким разрешением 1080P, благодаря чему получается отличное качество картинки.

Имеется ночная ИК подсветка (18 светодиодов) с эффективной дальностью до 25м, благодаря чему четкая картинка обеспечена даже ночью. Хорошая светочувствительность и видимость, благодаря автоматическому балансу белого.

WIFI антенны установленные на камерах обеспечивают устойчивую связь с видеорегистратором. Камеры передают картинку на видеорегистратор на расстоянии до 100м по прямой видимости, за 1 стеной до 40м, за 2 стенками до 30м, за 3 стенками до 20м. Данные цифры, конечно, приблизительны так как стены бывают разные.

Каждая камера имеет разъем питания, так как питание на камеры нужно подавать в любом случае. В комплект входит 4 блока питания 12В 1А - для каждой камеры видеонаблюдения свой блок питания.

Видеорегистратор оснащен двумя усиленными WIFI антеннами, благодаря чему устойчивый прием сигнала с камер видеонаблюдения обеспечен. Видеорегистратор поддерживает жесткие диски объемом до 4ТБ для записи видео с камер видеонаблюдения. А также облачное хранилище P2P. Поиск камер видеонаблюдения происходит автоматически. Как только включенная камера окажется в зоне видимости, видеорегистратор автоматически подключит ее и отобразит картинку с камеры на экране монитора.

Так же, если данный беспроводной комплект видеонаблюдения подключить к интернету, то можно просматривать картинку с камер видеонаблюдения в реальном времени на любом мобильном устройстве. Вы можете просматривать как текущую картинку, так и записи с жесткого диска видеорегистратора.

Для того чтобы начать онлайн просмотр видеорегистратор нужно подключить к интернет роутеру обычным Ethernet кабелем и установить на мобильный телефон приложение "V12". Данное приложение доступно как для IOS, Android, так и для Windows.

Видеорегистратор может осуществлять как постоянную запись, так и запись при обнаружении движения. В приложении "V12" можно настроить получение Push-уведомлений при обнаружении движения в кадре. Push-уведомления – это краткие всплывающие сообщения, которые появляются на экране мобильного телефона или обычного компьютера и сообщают о важных событиях и обновлениях.

Также имеется возможность просмотра картинки с компьютера через веб-сайт yunyis.com.

Данный комплект видеонаблюдения можно подключить самостоятельно, он не требует специальных навыков и знаний для установки или настройки. Вы приобретаете уже настроенный комплект видеонаблюдения. Необходимо всего лишь подключить камеры к розеткам, а видеорегистратор подключить к монитору или телевизору. Далее картинка с камер появится на мониторе. Камеры выполнены в надежном и прочном корпусе стандарта IP66 белого цвета. Каждая камера имеет провод с одним разъёмом для питания.

Видеорегистратор в пластиковом корпусе белого цвета. Имеет порты VGA, HDMI, Ethernet, разъемы для мышки и питания.

Характеристики беспроводного комплекта видеонаблюдения на 4 камеры, WIFI KIT 290B1-2

Видеорегистратор

Количество видеоканалов: 4 канала

Удаленный просмотр: Есть

Тип носителя: Жесткий диск 3.5"

HDMI-разъем: Есть

Встроенный модуль Wi-Fi: есть

Автоматическое соединение между NVR и IPC: есть

Поддержка просмотра видео/записи/воспроизведения/USB резервного копирования: есть

Поддержка смешанного использования беспроводной и проводной связи: нет

AV (аудио/видео) вход: нет

Сетевой видеорегистратор: 4CH

Сетевой видео вход broadbank: 100 Мбит/с

AV (аудио/видео) выход: нет

Выход HDMI разрешение: 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1920x1080

Выход VGA разрешение: 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1920x1080

Режим съемки: Maual, Time, Motion

Режим воспроизведения: в реальном времени, ручное, события

Резервное копирование: USB

Тип HDD: Интерфейс SATA

Макс емкость: 4 ТБ

Питание: DC12V2A ЕС Блок питания

Потребляемая мощность (Вт): 12 Вт (без HDD)

Рабочая температура: -10 ~ + 55

Рабочая влажность (%) RH: 10% ~ 90%

Камеры

Тип камер: Уличные

Вид: Беспроводные

Видеозапись: цветная

Сенсор: 1/4" прогрессивная, Датчик сканирования

Разрешение: 2 MP (1080P)

Объектив: 3,6 мм

Затвор: 1/25 s до 1/25, 000 s

Минимальная освещенность: Цвет: 0,1 люкс; B/W: 0,01 Lux

Количество ИК-светодиодов: 18 светодиодов

Ночное видение: до 25 м

Уровень защиты: IP66

Баланс белого: Авто

3D-DNR: Авто

Рабочая Температура/Влажность: От-40 до + 60/20% до 90% RH

Мощность потребления:<6 Вт

Комплектация беспроводного комплекта видеонаблюдения на 4 камеры, WIFI KIT 290B1-2

WiFi видеорегистратор - 1 шт

WiFi камера - 4 шт.

Антенна – 2шт.

Блок питания для регистратора - 1 шт.

Блоки питания для камер - 4 шт.

USB мышка - 1 шт.

Монтажный комплект для установки камер - 4 шт.

Инструкция - 1 шт.

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